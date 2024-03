Home Education - Le regole del male debutta sulle piattaforme

Home Education – Le regole del male, l’horror psicologico che segna il debutto alla regia di un lungometraggio di Andrea Niada, e’ disponibile da oggi per l’acquisto e il noleggio su tutte le principali piattaforme digitali per Warner Bros. Home Entertainment. Il film vanta un cast internazionale che vede come protagonisti Julia Ormond (Vento di Passioni, Reunion, Ladies in Black), Lydia Page (Blue Jean) e Rocco Fasano (SKAM Italia, Non mi uccidere, Hotel Portofino, Noi anni luce). Il regista-scrittore italiano, di base a Londra, Andrea Niada ha sviluppato la sceneggiatura del lungometraggio partendo dal suo cortometraggio di diploma alla London Film School, acclamato dalla critica.