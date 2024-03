The Strangers: Capitolo 1, trailer del film

Intenso, terrificante da mozzare il fiato, il nuovo film horror in arrivo al cinema The Strangers: Capitolo 1 è diretto da Renny Harlin (Nightmare 4 - Il non risveglio, 58 minuti per morire - Die Harder, Cliffhanger, L’esorcista – La genesi, The Covenant, Il passo del diavolo) che torna al genere horror con questa saga ispirata al film omonimo del 2008 di Bryan Bertino.



In questo primo capitolo una giovane coppia, dopo un inaspettato guasto all’auto, è costretta a trascorrere la notte in un cottage isolato situato in una città inquietante. La loro permanenza viene sconvolta dall'arrivo di tre sconosciuti che li terrorizzano agendo senza pietà.