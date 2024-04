The Roses | Benedict Cumberbatch e Olivia Colman sono i protagonisti del nuovo film

Searchlight Pictures ha annunciato che il candidato all'Academy Award Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, The Imitation Game) e la vincitrice del premio Oscar Olivia Colman (La Favorita, The Father – Nulla è come sembra) saranno i protagonisti del film The Roses , rivisitazione del classico del 1989 La guerra dei Roses.

Questa dark comedy, attualmente in fase di sviluppo, sarà diretta da Jay Roach (Bombshell – La voce dello scandalo, Ti presento i miei). La sceneggiatura è scritta da Tony McNamara (Povere Creature!, “The Great”), basata sul romanzo di Warren Adler. Il film è prodotto da Cumberbatch, tramite la sua società di produzione SunnyMarch con Leah Clarke e Adam Ackland, che stanno sviluppando il progetto dal 2017, Colman tramite la società South of the River con Ed Sinclair e Tom Carver, insieme a Roach e Michelle Graham.

La vita sembra facile per la coppia apparentemente perfetta Theo (Cumberbatch) e Ivy (Colman): carriere di successo, figli fantastici, una vita sessuale invidiabile. Ma sotto la facciata della famiglia perfetta si celano competizione e risentimenti, che si accendono quando i sogni professionali di Theo si infrangono.

Jonathan R. Adler e Michael Adler, di Adler Entertainment Trust, sono produttori esecutivi. The Roses rappresenta il primo progetto nell'ambito di un accordo di prelazione di due anni siglato tra Adler Entertainment Trust e Searchlight Pictures.

“The Roses è una storia selvaggiamente divertente, fuori dall’ordinario, eppure profondamente umana”, ha affermato il presidente di Searchlight Matthew Greenfield. “Con Jay alla regia, Benedict, Olivia e Tony, abbiamo una squadra da sogno che darà vita a questa storia”.

“Siamo entusiasti di lavorare a questo film così speciale con un team così incredibile”, ha aggiunto Ackland di SunnyMarch. “Ammiriamo da molto tempo il lavoro di Jay e la sua visione e passione nel raccontare questa storia è incredibilmente stimolante”.

Colman e Sinclair di South of the River hanno dichiarato: “Abbiamo preparato questo progetto con i nostri amici di SunnyMarch per un po’ di tempo, ed è stata un’emozione assoluta vederlo nascere sotto la guida appassionata e attenta di Jay. Lui e Tony sono una coppia perfetta nel paradiso della commedia cinematografica”.