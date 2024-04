Mothers’ Instinct: trailer del nuovo thriller in arrivo al cinema

Vertice 360 ha diffuso via Cinefilos.it il trailer ufficiale di Mothers’ Instinct, intenso thriller psicologico interpretato dalle attrici Premio Oscar Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye, Zero Dark City, The Help) e Anne Hathaway (Il diavolo veste Prada, Les Misérables). La pellicola verrà distribuirà in Italia dal 9 maggio.