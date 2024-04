Emma Thompson nel nuovo thriller Apple tv+

Apprendiamo da Cinefilos.it che Apple TV+ ha annunciato oggi Down Cemetery Road, il nuovo thriller interpretato e prodotto dal premio Oscar® Emma Thompson, vincitrice anche di BAFTA, Golden Globe ed Emmy ("Il piacere è tutto mio", "Ragione e sentimento"), che interpreta Zoë Boehm, un'investigatrice privata di Oxford in difficoltà; accanto a lei la vincitrice di due Golden Globe e di un Olivier Award, Ruth Wilson ("Luther", "The Affair - Una relazione pericolosa", "His Dark Materials - Queste oscure materie") nel ruolo di Sarah Tucker, una donna ossessionata dalla sorte di una bambina che crede scomparsa. Morwenna Banks ("Funny Woman - Una reginetta in Tv", "Miss You Already", "Slow Horses") è sceneggiatrice e produttrice esecutiva.