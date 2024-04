Transformers: One, trailer ufficiale del nuovo film

Paramount Animation e Hasbro in associazione con New Republic Pictures hanno presentato (via Cinefilos.it) il trailer ufficiale di Transformers: One, primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica, TRANSFORMERS ONE vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.