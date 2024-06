Kung Fu Panda 4 arriva in home video

Il Guerriero Dragone è tornato per prendere a calci ancora più cattivi! Po e il suo nuovo esercito di eroi inaspettati si imbarcano in un'avventura ricca di azione in Kung Fu Panda 4 , arrivando nelle case italiane in DVD e Blu-ray dal 20 giugno 2024 grazie a Plaion Pictures e Universal Pictures Home Entertainment.

Il vincitore dell'Emmy e candidato al Golden Globe Jack Black ritorna nei panni di Po (doppiato nuovamente nella versione italiana da Fabio Volo) il maestro di kung fu più improbabile del mondo, in questo nuovo avvincente capitolo dell'amata serie di commedie d'azione della DreamWorks Animation: Kung Fu Panda 4. Dopo aver saputo di dover trovare un nuovo eroe che assuma il ruolo di Guerriero Dragone, in modo da poter compiere il suo destino come prossimo leader spirituale della Valle della Pace, Po decide di intraprendere un'ultima avventurosa missione.

Si allea con una arguta ladra di nome Zhen, una volpe doppiata dalla vincitrice di un Golden Globe Awkwafina, per scoprire la verità sui recenti avvistamenti di alcuni cattivi che ha sconfitto in passato. In un viaggio che mette entrambi alla prova, ci vorrà una strega malvagia e potente, Il Camaleonte, doppiata dal premio Oscar Viola Davis, per riunirli e ricordare a Po che gli eroi possono essere trovati nei luoghi più inaspettati. Con l’uscita di Kung Fu Panda 4 il franchise ha incassato oltre due miliardi di dollari al botteghino globale.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI: