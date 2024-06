Formula 1, il film con Brad Pitt ha una data d'uscita

Come riferisce Cinefilos.it, l'atteso film di Apple Original Films sulla Formula 1, interpretato da Brad Pitt e prodotto dal regista Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e dalla Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Sir Lewis Hamilton, sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo e in IMAX® da Warner Bros. Pictures in Nord America il 27 giugno 2025 e a livello internazionale a partire dal 25 giugno 2025.