The Bikeriders: gli Outlaws DC di Chicago al cinema

The Bikeriders racconta di un'epoca ribelle, di profondo cambiamento sociale e culturale. Dopo un incontro casuale in un bar, la determinata Kathy (Jodie Comer) è irrimediabilmente attratta da Benny (Austin Butler), il nuovo membro dei Vandals, il club motociclistico del Midwest guidato dall'enigmatico Johnny (Tom Hardy). Il club comincia a trasformarsi, come il paese che li circonda, passando da un luogo di ritrovo per gli outsider locali a un covo pericoloso e violento, costringendo Benny a scegliere tra Kathy e la sua fedeltà al club.

Come riporta su Cinefilos.it, il film è il racconto di un sogno che si infrange, che riesce a riassumere i toni del grande romanzo americano, ripercorrendone la mitologia western, lì dove questa diventa storia di una frontiera mentale imbastardita dal procedere del tempo. Anche se la strada verso quel sogno diventa impraticabile e ci si ferma ad una piazzola di sosta sicura, quella frontiera resta dentro i desideri, idealizzata e irraggiungibile.