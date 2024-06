A Quiet Place: giorno 1, prime reazioni entusiaste

Mentre aumenta l'attesa per il prequel del franchise horror nato dalla mente di John Krasinski, arrivano in rete le prime impressioni su A Quiet Place: giorno 1. Come apprendiamo da Cinefilos.it, il film diretto da Michael Sarnowki sembra essere un prequel accattivante e convincente.

L'interpretazione di Lupita Nyong'o nel ruolo di Sam è stata sottolineata come un punto di forza, e molti hanno applaudito la sua capacità di trasmettere emozioni crude e paura. Anche l'interpretazione di Joseph Quinn nel ruolo di Eric è stata apprezzata, e i critici hanno notato l'irresistibile chimica tra i due protagonisti. Il ritorno di Djimon Hounsou nei panni di Henri, l'"uomo sull'isola" di A Quiet Place: Parte 2, sarà un altro elemento di spicco, che porterà continuità e profondità all'universo in espansione. Nel frattempo, la regia di Michael Sarnoski è stata lodata per aver mantenuto l'atmosfera intensa e al limite della sopportazione che ha reso i film originali un successo. Sebbene per alcuni non sia così spaventoso come i due film precedenti, A Quiet Place: giorno 1 è stato lodato per la sua storia straordinariamente umana.