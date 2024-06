Umbria Film Festival 2024: annunciato il programma

Come riporta Cinefilos.it, tra gli eventi, un film come The Movie Teller di Lone Scherfig, con Daniel Brühl e Bérénice Bejo, che ha iniziato un prestigioso circuito festivaliero, e approda a Montone alla presenza della regista per regalare la proiezione di un gioiello al momento non disponibile al cinema o in televisione.

Nel programma anche film Non riattaccare di Manfredi Lucibello, accompagnato dal regista stesso e dall’attrice protagonista Barbara Ronchi, e l’adrenalinico In the land of Saint and Sinners, di Robert Lorenz con Liam Neeson, anche questo in anteprima rispetto all’uscita in sala il 17 luglio (con il titolo italiano L'ultima vendetta), oltre a The Sweet East, debutto alla regia di di Sean Price Williams.

Tra gli eventi più attesi, l’acclamatissimo La chimera di Alice Rohrwacher, che dopo la proiezione riceverà le chiavi della città con una cerimonia ufficiale, e l’omaggio al cult Il Corvo di Alex Proyas, nell'anno del suo 30° anniversario. Tutto il programma su Cinefilos.it.