Casa del Cinema: tutti gli appuntamenti dell'Estate Romana

Da Vittorio De Sica a Pierfrancesco Diliberto, da Lina Wertmüller ad Alice Rohrwacher, la rassegna “I bambini ci guardano” porta sul grande schermo dieci opere del cinema italiano in cui lo sguardo dell’infanzia assume un ruolo di primo piano.

Paul Newman e Robert Redford protagonisti della serie “Attenti a quei due”, un viaggio nelle maggiori interpretazioni di due giganti del cinema americano: in programma titoli come Il colore dei soldi e Come eravamo, e film realizzati in coppia come Butch Cassidy e La stangata.

La terza edizione di “Nouvelle Vague sul Tevere” celebra il gemellaggio fra Parigi e Roma con un ciclo di film e incontri realizzato da Palatine e Lutetia in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma: fra gli ospiti, Carolina Pavone, Alice Winocour, Sylvie Verheyde, Flavie Delangle, Mia Hansen-Løve, Jean-Baptiste Durand e Galatea Bellugi.

Per il programma completo di tutte le arene estive, consulta Cinefilos.it.