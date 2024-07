30° anniversario de Il Re Leone alla Royal Albert Hall

Come apprendiamo da Cinefilos.it , lo scorso venerdì 5 luglio Disney e Balmain hanno dato vita a una serata celebrativa alla Royal Albert Hall di Londra, come parte del lancio globale della collezione Disney x Balmain: The Lion King e del 30° anniversario del classico dei Walt Disney Animation Studios Il Re Leone .

La serata ha visto la partecipazione di redattori di riviste di moda, modelli, musicisti, attori e molti altri. Insieme a Rousteing e Leigh-Anne erano presenti anche la modella britannica Jourdan Dunn, la modella e conduttrice televisiva britannica Leomie Anderson, l’attore britannico-giamaicano Micheal Ward, e le modelle Sia e Gabriella Gomes.

Hanno inoltre preso parte all’evento Tasia Filippatos - President of Disney Consumer Products, Claire Terry - SVP Disney Consumer Products EMEA, Liz Shortreed - SVP of Global Softlines & Global Brand Strategy for Disney and Pixar at Disney Consumer Products, Joss Hastings - VP of Global Marketing Strategy and Campaign Management for Disney Consumer Products.