Agatha All Along arriverà presto su Disney+

Disney+ ha annunciato via Cinefilos.it la data di uscita di Agatha All Along, la nuova serie live-action Marvel Television. La serie è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell'acclamata serie Marvel Studios WandaVision, che intraprende una pericolosa e misteriosa avventura piena di sfide e ostacoli. La showrunner Jac Schaeffer, che è stata la forza creativa di WandaVision, dirige l'episodio pilota. La serie Marvel Television Agatha All Along debutterà in Italia il 19 settembre in esclusiva su Disney+ con i primi due episodi.