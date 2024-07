Twisters, i cacciatori di uragani ci raccontano il mondo di oggi

Sarà il blockbuster della prossima estate, o almeno questa è la previsione. Di certo Twisters, il film di Lee Isaac Chung con Daisy Edgar-Jones e Glen Powell è adrenalina pura. Il nuovo disaster movie di Hollywood affronta un tema attuale e molto importante come il climate change e lo fa senza darlo a vedere perché il cinema, di fatto, è intrattenimento. E un film come questo non può che mettere l'azione al centro della trama. La storia vede una ragazza e una star dei social sfidare la forza degli uragani. Da un lato Kate Cooper, studiosa dei fenomeni che già una volta ha rischiato la vita, dall'altra il re di Youtube e cacciatore di tornado Tyler Owens che ama il pericolo e cerca di entrare dentro il ciclone per regalare ai suoi followers attimi di adrenalina pura.