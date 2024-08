Kraven - Il Cacciatore, nuovo intenso trailer

Aaron Taylor-Johnson non scherza nel nuovo trailer di Kraven - Il cacciatore diffuso da Sony Pictures via Cinefilos.it Rilasciato a mezzanotte, il trailer offre uno sguardo emozionante alla trasposizione del regista JCChandor sull'iconico personaggio della Marvel Comics. Sulle note di una struggente cover di "The Man Comes Around" di Johnny Cash, il trailer accelera l'azione e gli spargimenti di sangue e ci dà un'occhiata a un Taylor-Johnson a torso nudo che mette in mostra il suo fisico scolpito, perché come potremmo sapere che è un supereroe se non fosse a torso nudo per almeno una parte del film?