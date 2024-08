Sonic 3 - Il Film, trailer ufficiale del film

Eagle Pictures via Cinefilos.it ha diffuso il trailer di Sonic 3 - Il Film, l'atteso terzo film del franchise prodotto Paramount Pictures in associazione con Sega Sammy Group An Original Film / Marza Animation Planet / Blur Studio Production. Nel cast protagonisti sono Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Keanu Reeves, Krysten Ritter, Lee Majdoub, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey, Alyla Browne, James Wolk.