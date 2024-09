IF - Gli amici immaginari debutta in homevideo

Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures annunviano via Cinefilos.it che IF - Gli amici immaginari è da ora disponibile in DVD, Blu-Ray e 4K UHD + Blu-Ray. Dopo il successo al cinema, questa magica avventura per tutta la famiglia diretta e interpretata da John Krasinski (A Quiet Place) arriva in tre imperdibili edizioni Home Video che includono anche un fantastico activity kit. Grazie a quest’ultimo i più piccini potranno divertirsi con tanti giochi e disegni da colorare a tema IF!

IF - Gli amici immaginari è interpretato da Cailey Fleming ( Star Wars: L’ ascesa di Skywalker ), Ryan Reynolds ( Deadpool ), Krasinski e Fiona Shaw ( Harry Potter saga) insieme a una miriade di doppiatori di alto livello, tra cui Phoebe Waller-Bridge ( Fleabag ), Louis Gossett Jr. ( Il colore viola ) e Steve Carell ( The Office , Cattivissimo Me ), che danno vita a una bizzarra serie di amici immaginari.

Grazie alle edizioni Home Video DVD e 4K UHD + Blu-Ray, gli spettatori avranno accesso a oltre 40 minuti di contenuti bonus dietro le quinte per esplorare lo stravagante mondo degli amici immaginari. Potranno scoprire come ogni IF ha preso vita, ascoltare come i registi hanno reso reale l'immaginario, andare in giro per New York, da Brooklyn Heights a Coney Island, e molto altro!

Scritto e diretto da John Krasinski, IF - Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

I dischi DVD e 4K contengono i seguenti extra e contenuti bonus*:

La realizzazione di IF - Gli Amici Immaginari

Creare gli amici immaginari

Dare voce agli IF

Un mix di realtà e immaginazione

Tina Turner Forever!

Il mondo immaginario di IF

Papere

Come disegnare Blue (solo sul disco 4K)

IF – GLI AMICI IMMAGINARI arriva oggi in DVD, Blu-Ray e 4K UHD + Blu-Ray.