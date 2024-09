Deadpool & Wolverine: emersa una esilarante scena eliminata

Dopo la corsa selvaggia al box office, una breve ma esilarante clip di Deadpool & Wolverine mai vista prima del film è arrivata on line grazie a ComicBook.com e in essa possiamo vedere perfettamente il grande potenziale comico nelle corde di Ryan Reynolds , e quanto di questo non si arrivato sullo schermo, nonostante il film faccia già molto ridere.

Nel breve video, l'attore è in compagnia di Paradox/Matthew Macfadyen nella TVA e mentre il secondo gli spiega che il suo mondo non è tutto ciò che esiste e che ci sono milioni di altri mondi paralleli, Deadpool risponde prontamente che ha visto il suo "Dr. Ant e Il Quantuverso della Follia", facendo ovviamente una buffa crasi tra Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Dottor Strange e il Multiverso della Follia, due dei recenti film Marvel che non hanno brillato per consenso da parte del pubblico!

Il risultato è decisamente esilarante! Per vedere la clip, consulta Cinefilos.it