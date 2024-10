Daniel Day Lewis torna a recitare per il figlio

A sette anni da Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson , Daniel Day Lewis si ritira dal suo pensionamento per tornare a recitare. L'occasione è delle più importanti per un fiero papà: l'esordio alla regia di Ronan Day Lewis, suo figlio, che lo dirigerà in Anemone insieme a Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green .

Daniel Day-Lewis e Ronan Day-Lewis hanno co-scritto il film, descritto come un'esplorazione delle intricate relazioni tra padri, figli e fratelli, nonché delle "dinamiche dei legami familiari".

Unico attore ad aver vinto tre premi Oscar per ruoli da protagonista, Daniel Day-Lewis è stato premiato per "Lincoln" di Steven Spielberg, "Il Petroliere" di Paul Thomas Anderson e "Il mio piede sinistro" di Jim Sheridan. Ha anche ricevuto nomination per "Gangs of New York" e "Nel nome del padre".