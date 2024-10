Pathos Distribution alla Festa di Roma 2024

Pathos Distribution è entusiasta di annunciare la sua partecipazione alla 22a edizione di Alice nella Città , presentando tre opere in anteprima mondiale. Un’occasione per far conoscere talenti emergenti e consolidate voci nel panorama artistico contemporaneo, mission principale di Pathos Distribution . Non a caso, tutti i lavori condividono una forte identità autoriale.

"Partecipare a un evento come Alice nella Città ci permette di inserirci in un contesto vibrante e stimolante", spiega Maurizio Ravallese, co-founder di Pathos insieme a Emanuele Pisano e Roberto Urbani. "Il Festival non solo offre una piattaforma per la presentazione di opere innovative, ma crea anche un'atmosfera di interazione e scambio culturale. Siamo felici della grande risposta del pubblico, che ha accolto le nostre produzioni con entusiasmo e partecipazione".

Al festival di quest'anno, Pathos presenta Anime Galleggianti, lungometraggio di Maria Giménez Cavallo, e due corti, Narciso di Ciro D'Emilio e Piccolo Attila di Gregorio Mattiocco.

Fondata nel 2019, Pathos Distribution si è affermata come una delle principali realtà nella distribuzione di cortometraggi e short documentary in Italia, ottenendo selezioni e riconoscimenti nei più importanti premi e festival nazionali, come i David di Donatello, i Nastri D’Argento, il Giffoni Film Festival, Cortinametraggio, Alice nella Città e il Torino Film Festival, nonché in numerose manifestazioni internazionali, inclusi festival qualificanti per gli Oscar e i BAFTA.

Dal 2024, Pathos ha ampliato la propria offerta aprendo la propria line up ai lungometraggi documentaristici e di finzione. Il primo film distribuito, Girasoli, esordio alla regia di Catrinel Marlon prodotto da Masi Film, ha ottenuto vari riconoscimenti, fra cui il prestigioso Premio Nobis ai Nastri d’Argento.