In Parthenope di Sorrentino omaggio allo scudetto del Napoli

ROMA - Parthenope oltre la notte: il nuovo film di Paolo Sorrentino, regista premio Oscar, dopo la programmazione di mezzanotte, arriva nelle sale giovedì a orari classici. Un'esperienza nuova questa della mezzanotte, pensata soprattutto per una popolazione di giovani, e un successo che ha fatto registrare in sette giorni quasi il sold out. Oggi all'Hotel de Ville a Trinità dei Monti a Roma, in conferenza stampa presente tutto il cast, tra cui Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Gary Oldman e Peppe Lanzetta.

Un altro film "onirico" per il regista napoletano, una sorta di realtà che si confonde col sogno e che racconta la vita di Parthenope, dalla suo parto avvenuto in mare fino alla pensione e il suo commiato di insegnante universitaria "emigrata" al Nord con la promessa di tornerò che non si mantiene quasi mai: "E' andata come doveva andare". Il nome di questa figlia di Napoli è quello della città progenitrice di Napoli stessa, la storia si sviluppa dal 1950 fino ai giorni nostri. Quindi anche i giorni dello scudetto del Napoli, che non poteva mancare, come una devozione intima e difficile anche da discutere o da esternare. Si sa e non se ne parla.

IL MARE E LO SCUDETTO. Il film è una finestra perennemente aperta sul mare. L'elemento riconducibile all'amore di Sorrentino per la città, la rappresentazione stessa di Napoli. C'è amore in questa rappresentazione "salata" di Napoli, con il suo mare e la sua gente che scorrazza festante per lo scudetto nei vicoli imbandierati. Mare e squadra sono amore? "Ho trovato la città cambiata. Ma anche se assediata dal turismo, resiste brillantemente agli arrivi esterni con quella sua identità imprecisa. Parlare di amore per il mare e per la squadra è difficile".

LE TAPPE DELLA VITA. Cos'è dunque Parthenope? E che effetto fa rivederlo? "Ho provato commozione nei confronti di un racconto semplice. E' un film sentimentale sulle tappe della vita. Nella giovinezza ci si abbandona con picchi di felicità ed estasi. La tappa successiva è il periodo di responsabilità. Poi l'età adulta, in cui anziché abbandonarsi è la vita che ci abbandona, che ci volta le spalle. Sembra malinconico... Il cinema dovrebbe far vedere. A me piace traslare la vista, con lo scarto della fantasia e dell'immaginazione. I film come i libri non hanno una missione, è patologico cercare messaggi, devono alimentare nuove domande."

Difficile strappargli parole sul calcio e il Napoli - "Parlare di cinema e calcio è noioso" - E smentisce di aver mai pensato a un film sulla vela, dopo il suo esordio sorprendente con L'uomo in più. "Davvero l'ho detto? - ride - Di vela non ne capisco niente".

ORLANDO. "I registi dicono un sacco di bugie - dice Silvio Orlando, altro napoletano di nascita e di fede - Anche questa cosa del calcio, del fatto che siamo tifosi... Ma non è che andiamo allo stadio. Sì, chiedo com'è finita la partita e basta. Sì, ho messo la maglia del Napoli quando ha vinto lo scudetto. Sì, sono napoletano e quindi tifo Napoli".

IL FUTURO? MEGLIO IL CALCIO. E' presto per parlare di un prossimo film. Ma la gente è famelica e da certi artisti vorrebbe nuove uscite in continuazione. "Sono in letargo - confessa Sorrentino - è prematuro pensare al futuro. Posso parlare del Napoli calcio ma non del futuro". Già, ma poi non lo fa. Sigaro in bocca e fine.