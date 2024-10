"Più facile allenare la Roma o condurre Sanremo?", la risposta di Carlo Verdone è secca

Se vi chiedessimo il primo nome che vi viene in mento pensando ad un tifoso vip della Roma la maggioranza risponderebbe senza esitazione lui, Carlo Verdone. Tifoso giallorosso appassionato, sempre pronto a dire la sua nei momenti felici e in quelli più bui. Lo ha fatto anche nel documentario "Eroici!" sui 100 anni del nostro giornale e ha continuato a farlo anche dopo. In occasione dell'uscita della terza stagione di Vita da Carlo, il celebre attore romano si è lasciato andare ad un commento laconico sulla terribile situazione attuale della sua Roma.