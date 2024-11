Noir in Festival 2024: ecco i primi titoli

E' pronta a partire la nuova edizione del Noir in Festival 2024 in programma a Milano dal 2 al 7 dicembre. Saranno il rapper Salmo in veste di creatore e attore cinematografico e i cinque campioni del noir letterario, finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco, i protagonisti della prima giornata. Si intitola Gangs of Milano la nuova serie targata Sky e curata da Salmo che arriva in anteprima assoluta sul palcoscenico del Noir dopo il successo della precedente stagione di Blocco 181. È il titolo d’apertura della selezione internazionale che quest’anno vede in concorso otto anteprime nazionali per il Black Panther Award.