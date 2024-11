In arrivo in digitale Il Robot Selvaggio

Come apprendiamo da Cinefilos.it Il Robot Selvaggio della DreamWorks Animation sarà disponibile dal 12 dicembre in acquisto digitale su Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten Tv e Microsoft, e dal 19 dicembre a noleggio in digitale su tutte le piattaforme, incluse Sky Primafila e Mediaset Infinity, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment.

Adattamento del pluripremiato bestseller n. 1 del New York Times di Peter Brown, Il Robot Selvaggio è un'avventura epica che vede protagonista la vincitrice del premio Oscar Lupita Nyong'o (Noi, il franchise di Black Panther) nella versione originale, mentre in quella italiana Esther Elisha (le serie Don Matteo), nei panni di Roz, un robot che naufraga su un'isola disabitata e deve adattarsi al duro ambiente circostante.

Gradualmente Roz inizia a costruire relazioni con gli animali dell'isola, tra cui una volpe intelligente doppiata da Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) nella versione originale e da Alessandro Roja (Diabolik, Altrimenti ci arrabbiamo) nella versione italiana e diventa genitore adottivo di un papero orfano di nome Beccolustro doppiato da Kit Connor (Ready Player One, Heartstopper) nella versione originale mentre nella versione italiana da Nicolò. Il Robot Selvaggio è una storia potente sulla scoperta di se stessi, un’emozionante visione del ponte tra tecnologia e natura e un'esplorazione commovente di ciò che significa essere vivi e connessi a tutti gli esseri viventi.