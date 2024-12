Kraven - Il Cacciatore al cinema!

Da oggi nelle sale italiane Kraven - Il Cacciatore prodotto da Sony Pictures in associazione con Marvel. Il film racconta la storia di Sergei Kravinoff, personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1964 e uno dei villain più amati dell’universo di Spider-Man. Diretto da J. C. Chandor (Margin Call), Kraven - Il Cacciatore è interpretato da Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron, Tenet, Bullet Train, Nosferatu), Ariana DeBose (West Side Story), Fred Hechinger (Butcher's Crossing, Il gladiatore II), Alessandro Nivola (Amsterdam), Christopher Abbott (Povere creature!) e Russell Crowe (Il gladiatore).