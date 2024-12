Il Robot Selvaggio disponibile sulle piattaforme

Adattamento del pluripremiato bestseller n. 1 del New York Times di Peter Brown, Il Robot Selvaggio è un'avventura epica che vede protagonista la vincitrice del premio Oscar Lupita Nyong'o (Noi, il franchise di Black Panther) nella versione originale, mentre in quella italiana Esther Elisha (le serie Don Matteo), nei panni di Roz, un robot che naufraga su un'isola disabitata e deve adattarsi al duro ambiente circostante. Gradualmente Roz inizia a costruire relazioni con gli animali dell'isola, tra cui una volpe intelligente doppiata da Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) nella versione originale e da Alessandro Roja (Diabolik, Altrimenti ci arrabbiamo) nella versione italiana e diventa genitore adottivo di un papero orfano di nome Beccolustro doppiato da Kit Connor (Ready Player One, Heartstopper) nella versione originale mentre nella versione italiana da Nicolò. Il Robot Selvaggio è una storia potente sulla scoperta di se stessi, un’emozionante visione del ponte tra tecnologia e natura e un'esplorazione commovente di ciò che significa essere vivi e connessi a tutti gli esseri viventi.



Diretto dal 3 volte candidato agli Oscat Chris Sanders (Lilo & Stitch, The Croods), Il Robot Selvaggio ha come voci italiane Esther Elisha (Don Matteo) e Alessandro Roja (Diabolik, Altrimenti ci arrabbiamo). Nella versione internazionale vanta un incredibile cast vocale accanto a Nyong'o, Pascal e Connor che include Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, Beetlejuice Beetlejuice), Bill Nighy (Love Actually, Rango), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once, The Fall Guy), Mark Hamill (il franchise di Star Wars) e Ving Rhames (il franchise di Mission Impossible, I Guardiani della Galassia Vol. 2). Con le musiche del compositore candidato agli Emmy® e ai Grammy® e vincitore del premio Oscar® Kris Bowers, il film vanta anche due canzoni originali della sensazionale cantautrice vincitrice del Grammy® Maren Morris.