The Electric State: il trailer del film Netflix

Netflix ha distribuito il trailer di The Electric State (disponibile via Cinefilos.it ) in arrivo il 14 marzo 2025 solo sulla piattaforma, che segna il ritorno di Anthony e Joe Russo , le menti dietro ad Avengers: Endgame e The Gray Man , questa volta alla regia di un film sci-fi con protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt .

The Electric State è diretto da Anthony e Joe Russo e ha come protagonisti Millie Bobby Brown, Chris Pratt, il premio Oscar® Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, il candidato all'Oscar® Stanley Tucci, e Woody Norman. Anthony Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate, e Alan Tyduk prestano il loro talento come voci dei robot. Il film è basato sulla graphic novel di Simon Stålenhag e ha una sceneggiatura di Christopher McFeely e Stephen Markus.

The Electric State è una spettacolare avventura ambientata in una versione alternativa e retrofuturistica degli anni '90. Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel) interpreta Michelle, un'adolescente orfana che affronta la vita in una società in cui robot senzienti simili a cartoni animati e mascotte, che un tempo collaboravano pacificamente al fianco degli esseri umani, ora vivono in esilio a seguito di una rivolta fallita. Tutto ciò che Michelle pensa di sapere sul mondo viene sconvolto una notte quando riceve la visita di Cosmo, un robot dolce e misterioso che sembra essere controllato da Christopher, il geniale fratello minore di Michelle che lei credeva morto.