Da oggi al cinema l'acclamato film Conclave

Cosa succede in Conclave?

Dal regista premio Oscar Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale), CONCLAVE ci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l'elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.

Sebbene il pubblico abbia assegnato al film un punteggio leggermente inferiore a quello della critica, Conclave è ancora considerato un film fresco di certificazione, con forti apprezzamenti da parte di tutti. Il film è stato celebrato come un dramma a medio budget ben scritto e complessivamente ben eseguito, come quello che mancava sul grande schermo. Questo ha generato un grande interesse per gli Oscar, soprattutto per Ralph Fiennes. Fiennes ha ottenuto due nomination all'Oscar per il suo lavoro in Schindler's List e Il paziente inglese, ma non ha mai vinto il premio. Dato il suo impressionante curriculum cinematografico, Conclave potrebbe essere il film che gli farà finalmente vincere un Oscar.