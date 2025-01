Netflix presenta il palinsesto 2025

“Non importa cosa state aspettando quest’anno, non sapete che cosa vi aspetta su Netflix” dichiara Bela Bajaria , NETFLIX Chief Content Officer, all’evento annuale di presentazione dei film, delle serie e dei videogiochi in arrivo nel 2025.

L’evento, che si è tenuto all’Egyptian Theatre di Los Angeles, ha incluso ospiti speciali come le superstar della WWE CM Punk e Rhea Ripley, Guillermo del Toro, Ben Affleck, John Mulaney, Tina Fey e i fratelli Duffer. È stato trasmesso in simultanea in 12 paesi dove si sono svolti eventi locali.

Come dichiarato da Bajaria: “con oltre 700 milioni di persone che guardano (Netflix), non possiamo essere solo una cosa. Dobbiamo essere la migliore versione di tutto dalle serie TV ai film ai videogiochi. Condividendo gli highlight dell’offerta in arrivo, Bajaria ha anticipato che il 2025 potrebbe essere il più grande anno di Netflix di sempre.

Ma non è stata di meno l'offerta italiana, che ha visto quattro parole chiave guidare la presentazione dei prodotti made in Italy: Sfida, cambiamento, coraggio e ambizione. Per scoprire il palinsesto italiano e internazionale, consulta Cinefilos.it