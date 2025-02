F1 è il nuovo film con Brad Pitt

Brad Pitt scende in pista nel nuovo trailer di F1, il prossimo film di Formula Uno che uscirà nei cinema il 26 giugno, guarda il trailer su Cinefilos.it. Pitt è il protagonista del film nei panni di Sonny Hayes, un pilota di Formula Uno in pensione che ha subito un terribile incidente in passato. Viene convinto a tornare dalla pensione e ad allenare un prodigio esordiente, interpretato da Damson Idris, per la gara Apex Grand Prix.