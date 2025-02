Captain America: Brave New World arriva al cinema

Arriva in sala il 12 febbraio Captain America: Brave New World (leggi la recensione su Cinefilos.it), il nuovo dilm del Marvel Cinematic Universe che inaugura una nuova era per il franchise, con Anthony Mackie ufficialmente in possesso del titolo che era stato di Chris Evans per undici anni. Nel cast, Mackie è affiancato da Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono i produttori esecutivi.

Era dalla Fase 1 del MCU che non si vedevano più stand alone così "puri" prodotti dai Marvel Studios. Captain America: Brave New World è un film autoconclusivo, concentrato esclusivamente sulla parabola del protagonista, non esattamente una storia di origini ma una specie di establishing shot per impostare il personaggio protagonista e regalarlo poi al futuro del MCU. Si concentra principalmente sull'aspetto emotivo dei personaggi e nel suo (relativo) piccolo, è un film solido e di valore, divertente nelle scene di combattimento, con diversi momenti iconici (ricordatevi che nel film c'è Red Hulk!) e una buona dose di cuore.