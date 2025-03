Sean Baker eguaglia Walt Disney agli Oscar!

Baker ha infatti scritto, diretto, montato e prodotto il film, che aveva esordito a Cannes 2024, vincendo la Palma d'Oro. Ha eguagliando il record di Walt Disney del 1954 per il maggior numero di vittorie individuali in un anno, anche se il buon Sean ha fatto tutto con un solo film di appena 6 milioni di dollari.

La strada per questo prima di Sean Baker è stata lastricata da prestigiosi predecessori. Ricordiamo infatti Alfonso Cuaron che vinse due Oscar personali per Roma, per la regia e la fotografia, e più di recente Bong Joon Ho che vinse tre premi Oscar personali con Parasite per il miglior film, la miglior regia e la sceneggiatura originale, mentre il premio per il miglior film internazionale andò al Paese, in questo caso la Corea del Sud.

