Maccio Capatonda presenta Sconfort Zone, la sua nuova serie Prime Video

Messi da parte momentanemente i suoi celebri personaggi, da Mariottide a Padre Maronno, Maccio Capatonda si spoglia dei suoi travestimenti e delle sue maschere e in Sconfort Zone è molto più Marcello che Maccio confessando candidamente di aver inserito nello show molto della sua vita personale: "Anche durante il lavoro di scrittura ho vissuto una crisi artistica, un blocco della scrittura, e ho pensato di non voler più andare avanti. A un mese dalla conclusione della lavorazione, non volevo più realizzarla. Ho fatto i calcoli, questa è una serie autobiografica al 52%, è un lavoro più realistico rispetto a quello che faccio di solito."