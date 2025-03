Mufasa: Il Re Leone arriverà in streaming su Disney+ il 26 marzo, dando al pubblico di tutto il mondo la possibilità di vivere e rivivere l’epica avventura, la musica indimenticabile e le spettacolari immagini del film.

Diretto dal regista premio Oscar Barry Jenkins e con canzoni inedite firmate da Lin-Manuel Miranda, compreso il brano virale "Voglio da sempre un fratello”, Mufasa: Il Re Leone è diventato un fenomeno, incassando più di 700 milioni di dollari al botteghino globale e diventando uno dei 10 titoli di maggiore successo del 2024.



Critici e fan hanno acclamato Mufasa: Il Re Leone come “avventuroso” (Brian Truitt, USA Today), un “musical stupefacente” (Kevin Maher, The Times) e “visivamente incredibile” (Pete Hammond, Deadline Hollywood). Chiara Guida su Cinefilos.it nella sua recensione ha lodato la pellicola "Il film si distingue per un approccio narrativo che unisce profondità emotiva, chiarezza di temi, un’estetica visiva elaborata, a una regia che sfrutta a pieno le potenzialità della computer grafica, il tutto mantenendo uno stretto legame con l’eredità del classico del 1994".

Mufasa: il Re Leone arriva su Disney+, l’esclusiva casa in streaming del film, dove sono già disponibili gli altri titoli dell’iconico franchise tra cui Il Re Leone (1994), Il Re Leone (2019), The Lion Guard e il più recente speciale cineconcerto Il Re Leone all’Hollywood Bowl.

La trama di Mufasa: Il Re Leone

Esplorando l’improbabile ascesa dell’amato re delle Terre del Branco, Mufasa: Il Re Leoneracconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.