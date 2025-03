Mr. Morfina: dal 27 marzo il film con Jack Quaid

Arriva in sala ad appena una settimana dall'uscita USA Mr. Morfina, il nuovo film con protagonista Jack Quaid (The Boys), che sarà distribuito da Eagle Pictures. Nate (Jack Quaid) è un uomo comune con un dono unico: non sente dolore. Quando la ragazza dei suoi sogni (Amber Midthunder) viene rapita, questa peculiarità diventa la sua arma più potente per salvarla.