Normal People dall'11 aprile in esclusiva su Raiplay

Sarà nuovamente disponibile in Italia in esclusiva su RaiPlay dall’11 aprile la serie young adult “Normal People" (leggi la recensione della serie su Cinefilos.it), adattamento dell’omonimo romanzo bestseller di Sally Rooney da 1 milione di copie, per la regia di Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald, che vanta una nomination agli Emmy e la vittoria ai Bafta inglesi, con Paul Mescal, protagonista de “Il Gladiatore 2” (2024), diretto e co- prodotto da Ridley Scott, e Daisy Edgar-Jones, protagonista di “On Swift Horses” di Daniel Minahan al fianco di Jacob Elordi, non ancora uscito nelle sale cinematografiche d’Italia.