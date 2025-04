Wolf Man arriva in home video

Leigh Whannell presenta una nuova versione oscura di uno dei mostri Universal più iconici in WOLF MAN, disponibile da oggi in Steelbook 4K UHD+BD e in edizione Blu-ray e DVD grazie a Blumhouse (The Black Phone, franchise di Halloween), Universal Pictures Home Entertainment e Plaion Pictures. WOLF MAN contiene oltre 30 minuti di dietro le quinte, tra cui una panoramica della terrificante trasformazione dell’Uomo Lupo, una descrizione delle scene d'azione e di paura del film e molto altro ancora! WOLF MAN è diretto dall'acclamato regista horror Leigh Whannell e interpretato da Christopher Abbott (Povere Creature!, It Comes At Night), Julia Garner (Ozark, Inventing Anna), Sam Jaeger (The Handmaid's Tale), Matilda Firth (Hullraisers), Ben Prendergast (The Sojourn Audio Drama) e Benedict Hardie (L’uomo invisibile).