Companion:  il nuovo thriller Sci-Fi diretto da Drew Hancock arriva in Home Video dal 17 aprile 2025

Il nuovo thriller Sci-Fi Companion scritto e diretto da Drew Hancock arriva per Warner Bros. Home Entertainment in home video da giovedì 17 aprile in versione Dvd, Blu-Ray, 4K Ultra HD (+ Blu-Ray) e in quest’ultimo formato anche in edizione Steelbook. Ad arricchire il formato Blu-Ray - incluso anche nella versione 4K Ultra HD e nell’edizione Steelbook 4K Ultra HD - alcuni contenuti speciali per approfondire il film ed esplorare il genere cinematografico a cui appartiene.