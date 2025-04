Mission: Impossible - The Final Reckoning verrà presentato a Cannes 78

Questa è solo la terza apparizione della leggenda di Hollywood sulla Croisette: la prima nel 1992, per la première di Cuori Ribelli di Ron Howard, sono passati alcuni anni prima del memorabile ritorno di Tom Cruise nel 2022, segnato dalla première di Top Gun: Maverick, dalla sua avvincente masterclass e dall'emozionante accoglienza della sua Palma d'oro onoraria.

In Mission: Impossible - The Final Reckoning, Ethan Hunt di Tom Cruise, che ha interpretato sin dall'inizio del franchise nel 1996, e il suo team IMF vi chiedono di fidarvi di loro un'ultima volta. Tom Cruise e Christopher McQuarrie continuano la loro collaborazione, lavorando di nuovo insieme, con McQuarrie ed Erik Jendresen che hanno co-scritto la sceneggiatura, per Paramount Pictures (Top Gun, Rocketman) e Skydance. Dopo quasi tre decenni di emozioni, acrobazie e intrighi, The Final Reckoning regala un'esperienza cinematografica indimenticabile.