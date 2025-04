EDEN, il nuovo film di Ron Howard, arriva oggi al cinema

Una storia vera tra isolamento, sopravvivenza e ossessioni

EDEN racconta l’incredibile vicenda di un gruppo di coloni europei che, tra il 1929 e il 1934, cercarono di costruire una nuova vita sull’isola di Floreana, una delle più isolate delle Galápagos. Il protagonista, Jude Law, interpreta il dottor Friedrich Ritter, un medico tedesco deciso a sfuggire alla civiltà per vivere in armonia con la natura, lontano dalle convenzioni sociali.

Accanto a lui, Ana de Armas nel ruolo di Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn e Vanessa Kirby nei panni della baronessa Eloise Wagner, figura misteriosa e determinata che porterà scompiglio tra gli abitanti dell’isola. La narrazione si snoda tra dinamiche di potere, desideri repressi e tensioni crescenti, mentre l’ambiente selvaggio e inospitale amplifica il senso di isolamento e alienazione.

Il cast è completato da Daniel Brühl, Sydney Sweeney, Richard Roxburgh, Toby Wallace, Jonathan Tittel e Felix Kammerer. Il film, girato tra l’Australia e alcune location fedelmente ricostruite, è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e successivamente al Torino Film Festival, dove ha riscosso un buon successo di critica e pubblico. Con EDEN, Ron Howard firma un’opera densa di atmosfere, riflessioni e tensioni psicologiche, perfetta per chi ama il cinema d'autore e le storie vere. Un film che si interroga sul bisogno umano di controllo, di libertà e sul prezzo che si paga per inseguire l’utopia. Non resta che andare al cinema e lasciarsi trasportare in questo viaggio estremo ai confini della civiltà.