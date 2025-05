Adrenalina pura con Flight Risk - Trappola ad alta quota: Mark Wahlberg in volo per il thriller dell’anno

È finalmente arrivato nei cinema italiani da oggi Flight Risk – Trappola ad alta quota, il film che segna il ritorno di Mark Wahlberg nel genere thriller. In questo emozionante action movie, Wahlberg interpreta un pilota che si ritrova coinvolto in una missione rischiosa a bordo di un aereo in volo. Diretto da Mel Gibson , il film unisce tensione, colpi di scena e un cast di talento che saprà tenervi incollati alla poltrona fino all’ultimo minuto. Da non perdere per gli amanti dei film che uniscono adrenalina e suspense.

Mark Wahlberg, già noto per aver interpretato numerosi ruoli adrenalinici, è il protagonista di questo thriller che lo vede nei panni di un pilota messo alla prova da una missione ad altissimo rischio. Insieme a lui, una squadra di attori di alto livello: Michelle Dockery (Downton Abbey) nel ruolo di un’agente federale che dovrà gestire la situazione, e Topher Grace, la cui performance come testimone misterioso aggiunge ulteriore suspense alla trama. Gibson, con la sua esperienza nella direzione di film ad alta tensione come Hacksaw Ridge, porta il suo tocco unico a un film che promette di essere uno dei più avvincenti dell’anno.

La trama di Flight Risk – Trappola ad alta quota:

Flight Risk – Trappola ad alta quota segue la storia di un pilota di linea che, incaricato di trasportare un testimone protetto durante un volo attraverso le zone più pericolose dell’Alaska, si ritrova coinvolto in una situazione che sfida la sua abilità e il suo coraggio. Quando a bordo compaiono forze ostili e alleanze tradite, il volo si trasforma rapidamente in un incubo. Con la vita del testimone e quella degli altri passeggeri in gioco, il pilota dovrà lottare non solo contro le minacce esterne ma anche contro i suoi stessi demoni. La tensione cresce man mano che il volo prosegue e i segreti emergono, creando un crescendo di adrenalina e mistero.

Il regista Mel Gibson ha condiviso il suo entusiasmo riguardo alla realizzazione del film, affermando: "Volevo creare un thriller che spingesse il pubblico a riflettere sulla resistenza umana nelle situazioni più estreme. Ogni momento doveva essere pieno di tensione e adrenalina, e il set in alta quota ha contribuito a rendere tutto questo possibile." Gibson ha anche parlato delle difficoltà tecniche e logistiche delle riprese: "Girare in luoghi remoti, lontano dalle comodità, è stata una vera sfida, ma è stata una scelta necessaria per mantenere l'autenticità del film."

Mark Wahlberg, protagonista del film, ha raccontato le sue esperienze sul set, sottolineando quanto sia stata intensa l'esperienza: "Lavorare in un ambiente così instabile, a bordo di un aereo in volo, ha aggiunto una dimensione incredibile alla performance. Imparare le basi del volo e capire come reagire in situazioni di emergenza è stato una vera preparazione per il mio ruolo." Parlando della collaborazione con Gibson, Wahlberg ha aggiunto: "Mel è un regista che sa come tirarti fuori il meglio. Ogni scena richiedeva una concentrazione altissima e il suo approccio mi ha spinto oltre i miei limiti."

Infine, Gibson ha elogiato Wahlberg per la sua dedizione al ruolo: "Mark è un attore che porta una profondità incredibile in ogni sua performance. È stato un vero piacere lavorare con lui, e sono felice di aver avuto l'opportunità di collaborare con un talento del suo calibro."