Trailer ufficiale del reboot di Una Pallottola Spuntata: Liam Neeson mette le mani… e le risate!

Nel film, diretto da Akiva Schaffer (dei Lonely Island e regista di Popstar), Drebin Jr. deve mantenere aperta la Police Squad e sventare un intrigo internazionale dall'esito comico, tra gag fisiche e malintesi iconici come quello sul “manslaughter” (“servito 20 anni per man’s laughter”). La scena surreale in un bagno di stazione di servizio – dove l’eroe si ferma per… una urgente necessità intestinale – è già entrata nella top gag del trailer.

Accanto a Neeson, il cast include Pamela Anderson nei panni della femme fatale Beth, Paul Walter Hauser è il fedele Ed Hocken Jr., e tra gli altri compaiono Kevin Durand, Danny Huston, CCH Pounder, Liza Koshy, e Cody Rhodes. Anderson ha elogiato Neeson come “gentleman perfetto” mentre lui ha definito lei “incredibilmente brillante e divertente” sul set.

Le reazioni sui social sono entusiaste: molti fan sottolineano che i gags semplici ma efficacissimi richiamano lo spirito della trilogia originale, e che il reboot ha humor potenziale “nelle mani giuste”.