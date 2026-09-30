Verity, Anne Hathaway e Dakota Johnson protagoniste del thriller psicologico: da domani al cinema

Anne Hathaway e Dakota Johnson arrivano al cinema con Verity , il nuovo thriller psicologico diretto da Michael Showalter e tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Colleen Hoover. Il film, distribuito in Italia da Eagle Pictures, sarà nelle sale da giovedì 1° ottobre e promette una storia di segreti, ossessioni e manipolazioni, nella quale distinguere la verità dalla finzione diventa sempre più difficile.

L'attesa per Verity è accompagnata anche dalle prime reazioni del pubblico, che sembrano evidenziare opinioni contrastanti sull'adattamento del bestseller di Colleen Hoover. Un'accoglienza che alimenta la curiosità intorno al film, soprattutto per il modo in cui la storia affronta i suoi temi più controversi e per le interpretazioni delle due protagoniste. Come raccontato nell'approfondimento di Cinefilos.it dedicato alle prime reazioni a Verity, il thriller sta già facendo discutere prima del suo arrivo nelle sale.

Al centro della vicenda c'è Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una scrittrice in difficoltà che riceve un'opportunità professionale apparentemente irripetibile: completare come ghostwriter il lavoro della celebre autrice Verity Crawford (Anne Hathaway). Per farlo, Lowen si trasferisce nella remota tenuta della famiglia Crawford, dove però scopre alcuni inquietanti appunti autobiografici che sembrano rivelare un lato oscuro della vita della scrittrice.

Verity, la trama e il cast del nuovo thriller con Anne Hathaway

Le confessioni ritrovate da Lowen riguardano anche Jeremy Crawford, il marito di Verity interpretato da Josh Hartnett, e trascinano la protagonista in una situazione sempre più ambigua. Mentre cerca di comprendere quanto ci sia di autentico nelle pagine che ha scoperto, Lowen si ritrova coinvolta in un intreccio di attrazione, sospetti e ossessioni. Quella che sembrava un'occasione per rilanciare la propria carriera rischia così di trasformarsi in un'esperienza pericolosa.

Il film esplora il confine tra realtà e manipolazione, costruendo la tensione intorno a una domanda centrale: quanto possiamo fidarci di ciò che leggiamo e delle persone che raccontano una storia? Un interrogativo che acquista particolare significato in un thriller ambientato proprio nel mondo della scrittura, dove le parole possono nascondere intenzioni e verità molto diverse da quelle apparenti.

A guidare il cast sono due attrici particolarmente conosciute dal pubblico: Anne Hathaway, recentemente protagonista anche di Il Diavolo Veste Prada 2, e Dakota Johnson, interprete di Material Love e della saga di Cinquanta sfumature. Accanto a loro troviamo Josh Hartnett, già visto in Oppenheimer, Ismael Cruz Córdova, noto per Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, e Brady Wagner.

Dietro la macchina da presa c'è Michael Showalter, regista de Gli occhi di Tammy Faye, che porta sul grande schermo uno dei romanzi più conosciuti di Colleen Hoover. L'adattamento punta sulla tensione psicologica e sull'ambiguità dei rapporti tra i protagonisti, lasciando che siano i segreti della famiglia Crawford a guidare il mistero.

Verity sarà al cinema da giovedì 1° ottobre, distribuito da Eagle Pictures.