Whalefall: nella Balena, aperte le prevendite: il survival thriller con Josh Brolin arriva al cinema il 15 ottobre

Sono ufficialmente aperte le prevendite di Whalefall: nella Balena , il nuovo thriller survival diretto da Brian Duffield e tratto dall'acclamato romanzo omonimo di Daniel Kraus , pubblicato in Italia da Edizioni E/O. Il film sarà presentato in anteprima alla ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma , nella sezione Grand Public, prima di arrivare nelle sale italiane il 15 ottobre .

Prodotto da 20th Century Studios e Imagine Entertainment, Whalefall: nella Balena porta sul grande schermo una storia di sopravvivenza costruita intorno a una situazione estrema. Protagonista è Austin Abrams nei panni di Jay Gardiner, affiancato da un cast che comprende Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy ed Emily Rudd. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Duffield insieme all'autore del romanzo Daniel Kraus.

Whalefall: nella Balena, la trama del nuovo thriller con Austin Abrams e Josh Brolin

Dopo la morte del padre, interpretato da Josh Brolin, Jay Gardiner si immerge al largo della costa centrale della California alla ricerca dei suoi resti. La missione prende però una piega imprevedibile quando il giovane viene inghiottito da un'enorme balena, ritrovandosi intrappolato nel suo ventre.

Per Jay comincia così una corsa contro il tempo: ha soltanto un'ora di ossigeno a disposizione e deve trovare un modo per riuscire a fuggire. In una situazione apparentemente senza via d'uscita, saranno proprio le difficili lezioni apprese dal padre a poter diventare la chiave della sua sopravvivenza.

Il film è prodotto da Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody e Allan Mandelbaum, mentre Doug Merrifield, Richard Abate e Will Rowbotham figurano come executive producer.

Le prevendite per Whalefall: nella Balena sono già aperte. Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il survival thriller arriverà nelle sale italiane il 15 ottobre.