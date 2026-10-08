L’Estranea arriva oggi al cinema: trama e cast del film italiano scelto per la corsa agli Oscar

Arriva oggi, giovedì 8 ottobre, nelle sale italiane L’Estranea , il nuovo film diretto da Paolo Strippoli , scelto dall'Italia per rappresentare il Paese nella corsa agli Oscar 2027 nella categoria Miglior film internazionale. Distribuito da 01 Distribution , il lungometraggio porta sul grande schermo una storia che intreccia dramma familiare, mistero ed elementi soprannaturali, esplorando il rapporto tra amore, perdita e il desiderio di cambiare il proprio destino.

Presentato alla 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, L’Estranea vede protagoniste Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi, affiancate da Adriano Giannini. Al centro del racconto c'è una famiglia segnata da un evento doloroso e dall'arrivo di una figura enigmatica, destinata a mettere in discussione gli equilibri tra i suoi componenti. Il film utilizza il linguaggio del cinema di genere per affrontare temi profondamente umani, costruendo una storia nella quale il confine tra protezione e controllo diventa sempre più sottile.

L’Estranea, la trama e il significato del nuovo film di Paolo Strippoli

La vicenda ruota attorno alla famiglia Colonna, le cui esistenze vengono sconvolte da una presenza misteriosa che sembra offrire una possibilità di intervenire sul corso degli eventi. Al centro della storia ci sono Anna e Alice, due donne legate da un rapporto familiare complesso, attraversato da sentimenti, segreti e decisioni destinate ad avere conseguenze imprevedibili.

L'incontro con l'enigmatica donna interpretata da Valeria Bruni Tedeschi apre infatti una riflessione su quanto si possa essere disposti a sacrificare pur di proteggere le persone amate. Quella che inizialmente potrebbe sembrare una possibilità di salvezza si trasforma progressivamente in una situazione nella quale ogni scelta comporta un prezzo, mentre il passato continua a influenzare il presente.

Pur utilizzando atmosfere e suggestioni tipiche dell'horror, L’Estranea non si limita alla dimensione della paura. Il film sviluppa soprattutto un racconto sul dolore e sui legami familiari, mettendo in scena personaggi che cercano di sottrarsi a un destino apparentemente inevitabile. La struttura narrativa, costruita attorno a ritorni e corrispondenze tra momenti differenti, contribuisce a rafforzare l'idea di una storia nella quale le conseguenze delle scelte continuano a ripresentarsi.

Per Paolo Strippoli, il film rappresenta un nuovo confronto con il cinema di genere, utilizzato ancora una volta come strumento per raccontare conflitti emotivi e psicologici. La scelta dell'opera per la corsa italiana agli Oscar conferma inoltre l'attenzione verso un cinema capace di combinare una forte identità autoriale con elementi narrativi riconoscibili anche dal pubblico internazionale.

L’Estranea è da oggi, 8 ottobre, nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution.