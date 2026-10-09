L'Estranea, il nuovo thriller con Jasmine Trinca racconta il lato oscuro dell'amore materno

Quanto può spingersi oltre una madre pur di proteggere i propri figli? È questa la domanda al centro de L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli , arrivato nelle sale italiane l'8 ottobre 2026, con Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano . Un horror psicologico che utilizza il soprannaturale per raccontare una storia profondamente umana, nella quale l'amore familiare può trasformarsi in una forza distruttiva e il desiderio di proteggere qualcuno finisce per compromettere la sua libertà.

Dopo Piove e La valle dei sorrisi, Strippoli torna a esplorare le paure nascoste nei rapporti umani, scegliendo questa volta il legame tra una madre e i suoi figli. Al centro della vicenda c'è Anna Colonna, una donna apparentemente realizzata, la cui esistenza viene sconvolta da un incidente che coinvolge la figlia Alice. Quando una misteriosa sconosciuta le offre la possibilità di modificare il destino della bambina, Anna accetta un accordo dalle conseguenze imprevedibili. Quella che sembra inizialmente una scelta dettata dall'amore diventa il punto di partenza di una tragedia familiare destinata a protrarsi per oltre vent'anni.

Di cosa parla L'Estranea, il film con Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi

La storia si sviluppa attraverso due momenti temporali. Nel presente, Anna raggiunge l'appartamento romano della figlia Alice durante un violento temporale, decisa a rivelarle un segreto che ha segnato il passato della famiglia. Il racconto torna quindi indietro di oltre vent'anni, quando i Colonna vivevano a Bari in un ambiente benestante, convinti di poter garantire ai propri figli un futuro sereno.

Durante una festa, un incidente mette in pericolo la salute della piccola Alice. La prospettiva che la bambina possa subire conseguenze permanenti getta Anna nella disperazione, fino all'incontro con una donna misteriosa, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, che le propone uno scambio apparentemente impossibile. La sconosciuta sembra possedere il potere di modificare il corso degli eventi, ma ogni intervento richiede un prezzo.

Anna accetta, convinta di compiere il gesto che qualsiasi madre farebbe per salvare la propria figlia. La sua decisione, tuttavia, produce conseguenze che coinvolgono anche il resto della famiglia, in particolare il figlio Tobia. Da quel momento, ogni tentativo di correggere ciò che è accaduto rischia di generare nuove sofferenze, trascinando i protagonisti in una spirale dalla quale diventa sempre più difficile uscire.

La componente soprannaturale non serve soltanto a costruire la tensione. Attraverso il meccanismo degli scambi, Strippoli pone lo spettatore davanti a un interrogativo morale: è davvero possibile considerare giusta una scelta compiuta per amore quando le sue conseguenze ricadono su qualcun altro?

Jasmine Trinca interpreta una madre che non riesce ad accettare il dolore dei figli

Il personaggio di Anna rappresenta uno degli aspetti più interessanti del film. Non è una donna che agisce per egoismo nel senso più tradizionale del termine, né una figura semplicemente negativa. Al contrario, le sue decisioni nascono da un sentimento riconoscibile: la paura che i figli possano soffrire e il desiderio di impedire che qualcosa comprometta il loro futuro.

È proprio questa motivazione a rendere il personaggio complesso. Anna è convinta che amare significhi proteggere, ma progressivamente il suo bisogno di intervenire sulla vita dei figli diventa una forma di controllo. La donna fatica ad accettare che Alice e Tobia possano affrontare difficoltà, compiere scelte autonome o vivere esperienze diverse da quelle che lei aveva immaginato.

Il film affronta così un tema che supera i confini del cinema horror: la differenza tra prendersi cura di qualcuno e pretendere di decidere al suo posto. Una distinzione particolarmente delicata nei rapporti familiari, dove il desiderio di protezione può nascondere anche la difficoltà di accettare l'indipendenza delle persone amate.

Jasmine Trinca dà corpo a questa contraddizione attraverso un personaggio che cerca continuamente di giustificare le proprie decisioni. Anna non si percepisce come responsabile della sofferenza che si accumula intorno a lei, perché continua a considerare ogni scelta come un sacrificio necessario. Ma il racconto mostra come le buone intenzioni non siano sufficienti a cancellare le conseguenze delle proprie azioni.

Accanto a lei, Romana Maggiora Vergano interpreta Alice, una figlia che deve confrontarsi con un passato familiare del quale non conosceva tutti i dettagli. Il rapporto tra le due donne diventa così il centro emotivo della vicenda, trasformando il film in un confronto generazionale sulla libertà, sulla responsabilità e sul peso delle aspettative dei genitori.

Il ruolo di Valeria Bruni Tedeschi e il significato del misterioso patto

La presenza di Valeria Bruni Tedeschi introduce nel film un elemento che richiama la tradizione del patto con il diavolo. La sua misteriosa figura non si presenta necessariamente attraverso le caratteristiche più riconoscibili di un mostro cinematografico, ma agisce sfruttando i desideri e le fragilità delle persone che incontra.

Nel caso di Anna, la tentazione nasce dalla possibilità di eliminare una sofferenza apparentemente insopportabile. La sconosciuta offre una soluzione immediata, ma costringe la protagonista ad accettare che il beneficio ottenuto da una persona possa comportare un sacrificio per un'altra.

Il meccanismo diventa una rappresentazione estrema di un comportamento profondamente umano: il tentativo di controllare ciò che, nella vita, non può essere completamente previsto. Anna vorrebbe impedire ogni tragedia, ma ogni intervento finisce per generare nuove conseguenze, dimostrando quanto sia fragile l'illusione di poter governare il destino degli altri.

L'Estranea assume quindi un significato che va oltre la sua identità soprannaturale. La donna misteriosa può essere interpretata come la personificazione della tentazione di ottenere ciò che desideriamo senza accettare i limiti della realtà. Il vero pericolo, tuttavia, non deriva soltanto dalla sua presenza, ma dalle scelte che i protagonisti sono disposti a compiere.

Perché L'Estranea è un horror diverso: Paolo Strippoli racconta le paure nascoste nelle famiglie

Con L'Estranea, Paolo Strippoli conferma il proprio interesse per un cinema horror che non si limita a provocare paura attraverso apparizioni o situazioni estreme. Il soprannaturale diventa piuttosto uno strumento per raccontare emozioni e conflitti che appartengono alla vita quotidiana.

Il regista aveva già esplorato questo approccio nei precedenti Piove e La valle dei sorrisi, costruendo storie nelle quali gli elementi fantastici permettono di affrontare tensioni familiari, sofferenze individuali e contraddizioni collettive. Nel nuovo film, questa ricerca si concentra soprattutto sul rapporto tra maternità e autonomia.

L'ambientazione contribuisce a rafforzare il contrasto. La famiglia Colonna appartiene a un contesto privilegiato, nel quale il benessere economico e l'apparente stabilità sembrano offrire tutte le condizioni necessarie per una vita felice. Eppure, proprio dietro questa immagine rassicurante si nascondono le fragilità che il patto con la sconosciuta finirà per portare alla luce.

Il film suggerisce che nessuna condizione sociale possa eliminare completamente la sofferenza e che il tentativo di costruire una vita priva di imprevisti rischi di trasformarsi in una forma di ossessione. Anna desidera un futuro perfetto per i figli, ma la sua incapacità di accettare ciò che non può controllare finisce per compromettere proprio quell'equilibrio che voleva preservare.

È questa la riflessione che rende L'Estranea un racconto capace di parlare anche a chi non frequenta abitualmente il genere horror. Dietro la figura misteriosa interpretata da Valeria Bruni Tedeschi si nasconde una domanda universale: fino a che punto possiamo intervenire nella vita delle persone che amiamo senza privarle della possibilità di scegliere?

Il film di Paolo Strippoli non offre una risposta semplice, ma utilizza la paura per mostrare quanto il confine tra amore e possesso possa