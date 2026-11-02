Percy Jackson conquista Lucca Comics & Games 2026

Oltre 8.000 fan hanno trasformato Piazza San Michele in un grande Campo Mezzosangue per accogliere Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, protagonisti di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Sabato 31 ottobre, in occasione della 60ª edizione di Lucca Comics & Games, il cast della serie Disney+ è arrivato a sorpresa durante il Raduno del Campo Mezzosangue – Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Fan Gathering, regalando agli appassionati uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Insieme agli attori erano presenti anche Jonathan E. Steinberg, co-creatore ed executive producer della serie, e Dan Shotz, executive producer. Accolti da una piazza gremita e da centinaia di bandane arancioni, omaggio al celebre campo dei semidei, gli ospiti hanno attraversato il carpet allestito al centro della piazza, fermandosi per salutare i fan e firmare autografi.

La festa è proseguita con un momento particolarmente suggestivo: gli interpreti si sono affacciati dal balcone di uno storico palazzo per salutare il pubblico e posare per una fotografia con la piazza in festa sullo sfondo.

Il cast ha poi visitato la Percy Jackson Experience in Piazza della Magione, partecipando a un Meet & Greet. L'evento ha anticipato il ritorno della serie, la cui terza stagione, ispirata a La maledizione del Titano di Rick Riordan, debutterà il 20 novembre 2026 in esclusiva su Disney+.