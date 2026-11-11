Come rapinare una banca, Nicholas Hoult e Zoë Kravitz nel nuovo thriller di David Leitch: da domani al cinema

Arriva nelle sale italiane giovedì 12 novembre Come rapinare una banca , il nuovo thriller d'azione diretto da David Leitch , regista di Bullet Train, Deadpool 2 e The Fall Guy. Distribuito da Eagle Pictures, il film vede protagonista Nicholas Hoult nei panni di Ryan, affiancato da Zoë Kravitz, Anna Sawai e Rhenzy Feliz. Nel cast figurano anche Pete Davidson e John C. Reilly, per una storia che mescola rapine spettacolari, inseguimenti e il potere dei social media.

Al centro della vicenda c'è una banda di rapinatori che decide di documentare e trasmettere online i propri colpi, trasformando le attività criminali in un fenomeno virale. La crescente popolarità del gruppo finisce però per attirare l'attenzione delle autorità. Un veterano dell'FBI, interpretato da John C. Reilly, unisce così le forze con una brillante ingegnera informatica e hacker, interpretata da Zoë Kravitz, per individuare i responsabili e fermarli prima che possano realizzare la rapina più ambiziosa della loro carriera.

Come rapinare una banca, il thriller che trasforma le rapine in uno spettacolo social

La particolarità di Come rapinare una banca è il rapporto tra criminalità e notorietà digitale. I protagonisti non si limitano a organizzare rapine, ma scelgono di renderle pubbliche, costruendo attorno alle proprie imprese un seguito sempre più numeroso. Una strategia che alimenta la loro fama e contemporaneamente aumenta il rischio di essere catturati. Il film utilizza così il linguaggio del thriller d'azione per raccontare un mondo nel quale anche un'attività criminale può trasformarsi in contenuto destinato a conquistare milioni di visualizzazioni.

Alla regia, David Leitch torna a confrontarsi con un racconto ad alto tasso di adrenalina dopo aver firmato film come Bullet Train e The Fall Guy. A guidare il cast è Nicholas Hoult, già visto in Mad Max: Fury Road e The Menu, mentre Zoë Kravitz, conosciuta anche per The Batman e Big Little Lies, interpreta una delle figure chiave della caccia ai rapinatori. Completano il gruppo Anna Sawai, protagonista di Shōgun, Rhenzy Feliz, visto in The Penguin, Pete Davidson e John C. Reilly.

Tra inseguimenti, tecnologia e colpi di scena, Come rapinare una banca sarà al cinema dal 12 novembre 2026, distribuito in Italia da Eagle Pictures.