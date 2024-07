Giffoni Film Festival, anteprime ed eventi speciali

Le anteprime

19 LUGLIO - L’ULTIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE con MEDUSA FILM

Pietro Rinaldi, a cui presta il volto Diego Abatantuono, è un anziano scrittore in declino. Rimasto vedovo e ormai stanco della vita, progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno. Ma un’inattesa tragedia sconvolge i suoi propositi. La morte improvvisa di sua figlia e del genero a causa di un incidente automobilistico, lo porta a doversi occupare del nipote adolescente Mattia. Colpi di scena e avvenimenti inaspettati cambieranno per sempre i loro destini. È questa la trama di L'ULTIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE, l’opera prima di Gianni De Blasi, al cinema dal 12 settembre distribuita da Medusa Film, che sarà l'anteprima di apertura di #Giffoni54, il 19 luglio. Nel cast Biagio Vendit che, insieme al regista, incontrerà i juror. La produzione è Tramp Limited, in associazione con Passo Uno Cinema e Medusa Film e in collaborazione con Prime Video. Il film è tratto dal libro “L'ultima settimana di settembre” di Lorenzo Licalzi (Rizzoli).

20 LUGLIO - PARIKRAMA, LA STORIA DI LALA

Il 20 luglio a #Giffoni54 cresce l’attesa per l’anteprima assoluta di PARIKRAMA - LA STORIA DI LALA di Goutam Ghose, con Marco Leonardi, Cristina Donadio e la partecipazione di Enzo Decaro. Alessandro è un affermato regista italiano che realizza film su questioni ambientali. Durante il viaggio in India, lungo il sacro fiume Narmada, incontra Lala, uno “scugnizzo” di un villaggio indiano che ha lasciato la sua casa per lavorare e garantire dignità e terra alla sua famiglia di contadini sfollati a causa della costruzione di una grande diga. Il regista è Goutam Ghose, l’unico indiano ad aver ricevuto, oltre a numerosi premi internazionali e 18 National Film Award, il Premio “Vittorio De Sica” alla carriera. I suoi film PAAR e PADMA NADIR MAJHI hanno vinto il “Premio UNESCO” a Venezia nel 1984 e a Cannes nel 1993. Durante l’anteprima al Giffoni Film Festival sarà presente l'Ambasciatrice dell'India H.E. Vani Rao per celebrare la prima co-produzione indo-italiana riconosciuta nell'accordo intergovernativo "Audio Visual Co-Production Agreement between India and Italy" e che vede il nostro Ministero della Cultura e la Regione Campania, il Ministry of Information and Broadcasting e il Ministry of Tourism of Madhya Pradesh compartecipi per la realizzazione del film.

22 LUGLIO - OZI, LA VOCE DELLA FORESTA con NOTORIOUS PICTURES

Verrà presentato in anteprima il 22 luglio il film d’animazione OZI – LA VOCE DELLA FORESTA di Tim Harper, prodotto da Leonardo DiCaprio e distribuito al cinema da Notorious Pictures dal 19 settembre. Il film, prodotto dalla star hollywoodiana nota per il suo impegno ecologista, è ambientato nella foresta pluviale e racconta la storia di Ozi, una giovane orangotango il cui habitat viene distrutto dall’uomo. Salvata da un gruppo di volontari, impara a comunicare con la lingua dei segni e diventa un’influencer. Un giorno per caso, scopre che i genitori potrebbero essere ancora vivi e parte alla loro ricerca, ma il paesaggio attorno a lei è cambiato: la deforestazione ha distrutto l’ambiente che lei conosceva. Ozi decide così che la sua nuova missione, oltre a quella di trovare i suoi genitori, è far sapere al mondo cosa sta succedendo nella foresta pluviale. Ozi – La Voce della Foresta, quindi, è un film che attraverso un racconto avvincente e un linguaggio capace di parlare ad un pubblico più giovane, ma non solo, affronta tematiche dall’enorme rilevanza sociale e di estrema attualità, come quella ambientalista.

26 LUGLIO - IL MAGICO MONDO DI HAROLD con SONY PICTURES ed EAGLE PICTURES

Cresce l'attesa per IL MAGICO MONDO DI HAROLD, il nuovo film di Carlos Saldanha, che sarà proiettato in anteprima il 26 luglio. Un film sospeso a metà tra il Live-Action Family Adventure e la Comedy, che arriverà nelle sale italiane il 12 settembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. All'interno del suo libro, l'avventuroso Harold (Zachary Levi) può dare vita a qualsiasi cosa semplicemente disegnandola. Dopo essere cresciuto e aver disegnato se stesso fuori dalle pagine del libro e nel mondo reale, Harold scopre di avere molto da imparare sulla vita vera e che la sua fidata matita viola può scatenare scherzi molto più esilaranti di quanto avesse mai pensato. Quando il potere dell'immaginazione illimitata finisce nelle mani sbagliate, ci vorrà tutta la creatività di Harold e dei suoi amici per salvare il suo mondo e quello reale. La sceneggiatura è di David Guion e Michael Handelman, mentre nel cast troviamo, oltre a Zachary Levi, Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds, Alfred Molina e Zooey Deschanel. Il film Sony Pictures è prodotto da John Davis, produttori esecutivi Jeremy Stein e Jenny Hinkey.

27 LUGLIO - COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ prodotto da WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA e GREENBOO PRODUCTION

COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ, diretto da Gianluca Ansanelli, sarà presentato in anteprima a Giffoni il prossimo 27 luglio. All’evento saranno present i protagonisti GIAMPAOLO MORELLI, CAROLINA CRESCENTINI, VALENTINA BARBIERI e GIANLUCA ANSANELLI. Questa commedia esilarante e toccante racconta la storia di Gabriele, un bambino che vive in una famiglia unita e quasi perfetta, fatta di sorrisi, coccole e merende biologiche. Ci sono bambini che sognano tutto questo, ma Gabriele non lo sopporta. Per lui la felicità sta nell’avere genitori separati, come i suoi compagni di classe, che hanno doppi regali, doppie vacanze, doppia paghetta e videogiochi illimitati. Circondato dalle attenzioni costanti di mamma Miriam (interpretata da Carolina Crescentini) e papà Stefano (Giampaolo Morelli), Gabriele si sente in trappola. Quando i suoi genitori gli rivelano il desiderio di trasferirsi fuori città, Gabriele, con l'aiuto della sua amica Rebecca, mette in atto un piano diabolico per farli separare! Il cast stellare include anche Elisabetta Canalis, Andrea Condè, Judith Schiaffino con Luca Vecchi e con la partecipazione di Nino Frassica. Con una durata di 93 minuti, il film, liberamente tratto da "La mia famiglia a soqquadro”, scritto e diretto da Max Nardari, promette di far ridere e riflettere il pubblico di tutte le età. Gianluca Ansanelli, noto per il suo talento nella commedia, ha collaborato con Tito Buffulini alla sceneggiatura. COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 12 settembre 2024 da Warner Bros. Pictures.